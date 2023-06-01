小野信義監督が率いるU-17日本代表は現地５月12日、サウジアラビアのジッダで開催されているU-17アジアカップのグループステージ第３節でインドネシアと対戦した。U-17ワールドカップの最終予選を兼ねた今大会で、日本は開幕２連勝を飾り、すでに５大会連続となる本大会出場が確定している。次に狙うのは２大会ぶり５度目のアジア制覇。準々決勝進出をかけてグループステージ最終節のインドネシア戦に臨んだ。序盤から主導権