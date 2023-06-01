シンガー・ソングライターの米津玄師（３５）の楽曲「ピースサイン」（１７年）がアメリカレコード協会（ＲＩＡＡ）からゴールド認定を受けたことが１２日、分かった。同曲はアニメ「僕のヒーローアカデミア」第２期オープニング曲として書き下ろされ、ＭＶ再生回数は３・３億回を超える。米津は「ＫＩＣＫＢＡＣＫ」で２０２３年８月にゴールド認定、昨年９月にプラチナ認定を受けており、今回で“３冠”を達成。日本語詞楽