12日未明、奈良市の住宅でゴミ出しの準備をしていた70代の女性が男らに襲われました。警察は、強盗事件として逃げた男らの行方を追っています。12日午前1時半ごろ、奈良市学園南の住宅で「男2人に押し入られた。バールを持っていた」と警察に通報がありました。警察によりますと、この家には75歳の女性が1人で住んでいて、ゴミ出しの準備で玄関から出たところ、2人組の男が立っていて、1人が後ろから女性の頭を押さえて口をふさぎ