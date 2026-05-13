お笑いコンビ、千鳥のノブ（46）が13日夜、自身のXを更新。所属吉本興業の芸人らの間で勃発した「いじめ被害告発騒動」をめぐり、当事者らに言及した。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられて