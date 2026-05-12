仕事を辞めた直後に、ステージ4の乳がんが発覚──。治療費は総額700万円にのぼり、離婚や失業も重なって、人生が大きく変わったという井出久日子さん（49）。「仕事は努力すれば取り戻せる」と信じていたものの、思うようにいかない現実。それでも、2025年に寛解を迎えるまでのなかで、「今を生きること」の大切さに気づいたといいます。 【写真】1日10万円以上かかる日も！乳がん治療の明細を公開 ほか（10枚目/全13枚）