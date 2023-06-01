アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を14日に控える中、台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席がNNNのインタビューに応じました。鄭主席は、トランプ氏が今回の中国訪問で「台湾独立に反対する」立場を示すことが望ましいとの考えを示しました。国民党の鄭麗文主席は先月、中国・北京で習主席と会談しました。その習主席が予定しているトランプ大統領との首脳会談では台湾問題が大きな焦点となります。国民党