前回記事ではJR四国が置かれた苦しい経営環境を取り上げた。2021年度にスタートした「長期経営ビジョン2030」の達成に向けた折り返し点、「中期経営計画2025」は達成の見込みとなったが、鉄道事業に関する「5カ年推進計画2021〜2025」は未達となった。2031年度の経営自立に向けた同社の取り組みについて、引き続きJR四国本社取材をもとに解説したい。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）新中期経営計画で目指す新たな経営指標JR