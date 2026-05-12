「包茎を作った男」と呼ばれた美容外科医がいる。高須克弥、81歳。全身がんと闘いながら、今もメスを握り続ける。その出自は異色だ。高須家は本能寺の変で逃げてきた徳川家康を介抱した縁で苗字と家紋を賜り、以来400年以上、代々「医」を家業としてきたという。その末裔が20世紀の日本に美容外科をゼロから築き上げた。 【画像】高須克弥「仮性包茎で悩む人は堂々と生きていい」 「包茎」にはいまだ「汚い」「みっともない」と