バルセロナ五輪柔道女子銀メダリストでスポーツ社会学者の溝口紀子氏が１２日、「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後１時５５分＝読売テレビ・日本テレビ系）に出演し、磐越道バス事故について言及した。磐越道で６日に発生した北越高校の生徒ら２１人死傷のバス事故をめぐり、同校は１０日に２度目の会見を実施。部活動の遠征における手配の見積書はなく、バスに顧問が同乗していなかったことなどを説明した。会見に初めて