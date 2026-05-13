俳優の東出昌大が、11日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#2に出演。活動休止時の苦悩を明かした。【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン焚き火を囲んだ夜の晩酌では、一度の失敗が許されない風潮への強い疑問を投げかけたウルフアロンの言葉を受け、東出も自らの過去を回顧した。「活動休止みたいなのだったり、スキャンダルとかがあっ