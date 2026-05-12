慰謝料の支払いが滞っているとして元夫を襲撃し、車に押し込み監禁するなどしたとして、元妻ら男女5人が逮捕されました。 住居侵入、強盗致傷、生命身体加害略取、監禁致傷、傷害の疑いで逮捕されたのは、大阪市平野区の職業不詳・手島愛海容疑者（31）ら男女5人です。 警察によると、手島容疑者らは今年3月20日から21日にかけて、京都市伏見区の集合住宅に侵入し、手島容疑者の元夫（39）の後頭部を凶器で殴り、身体をかついで