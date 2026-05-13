デカすぎる！世界最大IKEA“想像と違う使われ方”が話題、もはや家具屋じゃない？ftn-fashion trend news-

もはや家具屋じゃない?世界最大「IKEA」の使われ方に驚きの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 東京ドーム約3個分ともいわれる、世界最大のIKEA「パサイシティ店」
  • 現地では家具を買う以外の目的で訪れる人が多く、SNSでは驚きの声が
  • 巨大モール型レジャースポットのような感覚で利用されているようだ
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