5月11日時点で首位の東京ヤクルトスワローズとは4ゲーム差、セ・リーグ4位につける横浜DeNAベイスターズがまさかの電撃トレードだ。ここまで35試合中28試合に出場していた正捕手・山本祐大捕手（27）の放出に踏み切ったのだ。【写真】山本のトレードに「なんで？」絶句…DeNA愛が止まらない大物女性歌手山本の移籍先は福岡ソフトバンクホークスで、尾形崇斗投手（26）に井上朋也選手（23）との2対1のトレード。セ・パ交流戦を