「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）ヤクルトの池山監督が０−１０となった九回１死から一塁・オスナをマウンドに送った。０−５で迎えた九回。森下に満塁本塁打を浴びるなど、１０点差に広がった。ここで池山監督が交代を告げると神宮がどよめいた。池山監督はこの判断について「４発目の満塁本塁打は効きましたね。拓也投手のところで５０球メドに、次ってなった時にすぐ瞬時に松元ヘッドがずっとホセ（オスナ