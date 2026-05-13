愛知県愛西市の接骨院で施術と称して客の女性に性的暴行を加えたとして、院長の男が逮捕されました。逮捕されたのは、愛西市大井町の「ひろ接骨院」の院長・加賀広樹容疑者(42)です。警察によりますと、自身が経営する接骨院で今年3月、客の女性(50代)に施術と称して性的暴行を加えた疑いが持たれています。女性から「院長に乱暴なことをされた」などと相談があり発覚したということですが、加賀容疑者は「同意があった」