元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が12日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」に出演。局アナ時代、一部番組で、横からバストを撮るカメラがあったことを明かした。この日の放送では「女性アナウンサーのリアル」についてトークが行われた。MCのくりぃむしちゅー上田晋也から「森さんとかは女性だからって特別扱いされたことは？」と聞かれると、森は「私、競馬番組をずっとやってたんですよ。競馬番組は