鎌倉市議会の2階に設置された金色のネームプレートが、「税金の無駄遣いではないか」と物議を醸している。【映像】物議を醸した“金色”ネームプレート（拡大）プレートには現職の市議25人のほか、歴代の議長、副議長の名が記されている。かかった費用は、387万円に上るという。この豪華すぎるとも思える金色ネームプレートに対し、街の人々からは「高っ！そこに残すことが必要？みたいな」「無駄遣い。教育（に使ってほしい