5月11日深夜、俳優の東出昌大が『東出昌大の野営デトックス』（ABCテレビ）に出演。そこでの言動が物議を醸している。「同番組は、5年前から山で生活を営む東出さんがゲストを招き、1泊2日のキャンプをおこなう企画です。この日は第2回が放送されましたが、東出さんの優し気な語り口などが人気を呼んでいます。番組は24分ほど。11日の放送では、フワちゃんと、柔道家からプロレスラーへ転向したウルフ・アロンさんがゲスト出演