俳優でラッパーのウィル・スミスが、ヴァイオリニストのブライアン・キング・ジョセフからセクハラなどで訴えられた訴訟で、部分的な勝利を収めた。 【写真】妻は「聖なるビンタ」と表現アカデミー賞式典で本気度マックスの平手打ち 昨年12月、2025年のウィルの「Based on a True Story」ツアーに向けた準備中、「性的搾取に向けて手なずけようとした」としてブライアンが訴えていた件で、カリフォルニ