5月6日朝、磐越自動車道の上り線で新潟市の私立北越高校のソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスが絡む事故が発生した。郡山市方面に向かっていたバスは、高速道路上のガードレールに衝突し、後続のワゴン車も追突。事故により部員の稲垣尋斗（ひろと）さん（17）が死亡し、その他の部員など26名も重軽傷を負った。【写真】「逮捕時とはまったく顔つきが...」陸上部のコーチとして、部員らと写真に写る若山哲夫容疑者ほか