パランティア・テクノロジーズのカープCEO（右）と握手するウクライナのゼレンスキー大統領。12日に写真が公開された＝首都キーウ（大統領府提供・ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのフェドロフ国防相は12日、米データ解析大手「パランティア・テクノロジーズ」のカープ最高経営責任者（CEO）と首都キーウで会談したと発表した。日時は不明。パランティアは人工知能（AI）を組み込んだ米軍の分析シ