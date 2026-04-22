京都を拠点に活動するインディーゲームスタジオのロブスタジオ株式会社は4月22日、PC（Steam）向け経営シミュレーションゲーム「ゲームショップ斜陽」の配信を開始しました。価格は1380円（税込）で、リリースから2週間は20%オフのセール価格で購入可能です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ファミコンブームからダウンロード販売の時代まで……激動の25年を生き抜けるか本作は、1985年から2010年までの