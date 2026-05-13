10日午後、JR東海道線の車内でスプレーが噴射され、乗客3人が軽傷、電車が約2時間半遅延する事件が発生。威力業務妨害の疑いで16歳の少年が逮捕された。 加害者の少年には、刑事責任の他に、鉄道会社と乗客3人に対する民事上の損害賠償責任が生じ得る。しかし、本件のように未成年者が加害者である場合、被害者らが民事責任を問おうにも、賠償する資力が足りず、十分な賠償を得られないことが考えられる。 その場合、被