地元・神戸で会見、今後は指導者へフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。神戸市内の会見場にはカメラ約30台が並び、100人を超える報道陣が集結。関係者から贈られた多数の花も並んだ。報道陣には坂本から手書きのメッセージカードも配られ「嬉しい時も悔