米スポーツサイト「スポーティング・ニュース」は１２日（日本時間１３日）に１１試合５１打席ノーアーチと深刻なスランプに陥っているドジャースの大谷翔平投手（３１）の問題点を指摘した。「ソーシャルメディアのトップ野球統計家の一人、＠ＪａｙＨａｙｋｉｄは昨年から今年にかけて非常に憂慮すべきデータを明らかにした」同氏のＸ（旧ツイッター）「ナゲット・シェフ（ｎｃ）」によると、２０２５年と今年を比較した場合