映画関係者・著名人の皆さんにホラー映画のオールタイムベスト３作品をうかがうホラー通信恒例企画です。今回は、サメ✕サイコパス殺人鬼の海上アニマルサイコスリラー『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』が公開中のショーン・バーン監督にお伺いしました。人生のホラー映画ベスト３ショーン・バーン 編・『悪魔のいけにえ』(1974)監督：トビー・フーパー・『ヘンリー』(1986)監督：ジョン・マクノートン・『シャイ