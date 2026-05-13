成田空港に着陸しようとした大韓航空機が急変風にあおられ、「ゴーアラウンド」（着陸復行）を遂行するという緊迫した事態が発生した。ゴーアラウンドとは、着陸を試みていた航空機が安全上の理由で再び離陸することを指す。12日、大韓航空によると、4日午後に仁川（インチョン）発KE707便が成田空港の滑走路に着陸を試みていた際、強風にあおられて機体がふらついたため、瞬間的に着陸が困難だと判断した操縦士がゴーアラウンドを