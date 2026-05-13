やわらかな質感にこだわるセルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」から、新ヘアケアアイテムが2026年5月20日（水）より全国発売されます。今回登場するのは、美容液ミルク「ソフニングミルク R」と、3WAYで使える「ソフニングオイルミスト R」。さらにブランドアンバサダーを務めるJO1の新ビジュアルも公開され、軽やかで透明感のある世界観にも注目が集まっています♡毎日のケアをもっと心地よくしてくれる新作アイテ