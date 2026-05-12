いくら人手不足でも、働く人の健康やプライベートを一切顧みない企業は余計に人員確保が難しくなってしまう。投稿を寄せた40代女性（現在は専業主婦）は、かつて勤めていた医療系の財団法人でのやばすぎる実態を明かしてくれた。そこではサービス残業が当たり前だっただけでなく、有給休暇の申請すらも「ほぼ受け付けてくれませんでした」という。（文：篠原みつき）「休んだら課長や部長に呼ばれて詳しく説明させるようなところで