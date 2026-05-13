ミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見を行い、結婚を発表した。会見の最後に「そしてこの場をかりて、もう１つご報告がございます」と切り出し、「先日結婚いたしました」と語った。お相手は「大学時代に出会った方です」「同い年です」と明かし、「本当真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人で。でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしたり