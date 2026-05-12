DeNAへトレードの尾形「160キロは間違いなく出る」DeNAへの電撃トレードが発表となった尾形崇斗投手が12日、みずほペイペイドームで取材に応じた。今朝届いた突然の一報に「トレードかなとは思っていました。DeNAは自分とマッチしているチーム」などと胸中を明かした。トレードに関する連絡を受けた状況について「今日の朝の7時半ぐらいに電話があって、（球場に）来てと言われました。めちゃくちゃ寝ていたので、あまり（状況