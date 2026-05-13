ハンタウイルス感染で死亡した乗客と同じ航空便に乗っていたイタリア人男性が、隔離中に感染が疑われる症状が見られたため病院に搬送された。12日（現地時間）の現地アンサ通信によると、イタリア南部カラブリアに居住する25歳の男性が同日、ローマの感染症専門病院スパランツァーニ病院に搬送された。この男性は、ハンタウイルス感染で死亡した南アフリカ共和国の女性客がしばらく搭乗していたKLM航空便に同乗していたことが確認