女優の森川葵（30）が12日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。米国・ロサンゼルスの入国審査で足止めされたハプニングを明かした。森川は「この間、ロスに行った時に、立っている方いらっしゃるじゃないですか。凄いいろいろ話しかけられて、異様〜に長くて」と話し始めた。「その時に思い出したんですけど、女性の1人でのアメリカが厳しい時期があって。で、ちょっと怪しまれて…。荷物も