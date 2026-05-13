サンワサプライは5月11日、AC最大65W出力とUSB PD30W急速充電に対応した薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を発売した。公式オンラインストア価格は1万3800円。●最大65W給電に対応 USB Type-Cポートでスマホの充電も可能新製品はコンセント感覚で使えるAC出力搭載ポートを備えた大容量モバイルバッテリー。最大65Wまでの給電に対応し、ノートPCや小型家電など、コンセントで使用する機器も外出先で使用可能となる