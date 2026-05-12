5月10日、お笑いコンビ「バナナマン」のバラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系、以下『せっかくグルメ』）が放送された。休養中の日村勇紀の過去のロケ映像が流れ、心配する声があがっている。日村は4月28日、体調不良のため、当面の間休養することを発表し、衝撃を与えた。今回の番組でも、その影響がみられた。「オープニングで、スタジオに日村さんはおらず、日村さんの座る席には彼のパネルが置かれてい