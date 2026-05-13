アルブレヒト・ワインベルクさん＝2025年3月、ドイツ北部レーア（DPA提供・AP＝共同）【ベルリン共同】ナチス・ドイツによるホロコースト（ユダヤ人大量虐殺）で迫害を受け、アウシュビッツを含む三つの強制収容所を生き延びたアルブレヒト・ワインベルクさんが12日、ドイツ北部レーアで死去した。101歳だった。地元当局が発表した。学校などで経験を語り継ぐ生き証人として知られた。1925年、レーア近郊でユダヤ人家庭に生ま