〈高市政権で遠のく『夫婦別姓』、世界からは「明らかに人権問題」と批判が…“どちらかを選べる”のに、日本の夫婦がほとんど「夫の名字」を選ぶ残念過ぎるワケ〉から続く法務省によると、世界の中で唯一「夫婦が同じ姓にする義務がある国」である日本。ここ数年は選択的夫婦別姓制度の議論が進んでいるものの、政府は「旧姓使用の法制化」を推進。旧姓のみを公的書類に記載できるようにする「旧姓単記」の法整備を目指すとされ