目黒が高橋に「お先にどうぞ」雨の中、イケメンが２人、仲良く相合い傘で登場。黒いスーツに鮮やかなブルーのシャツ姿で、キリッとした目元が印象的な好青年は高橋文哉（25）である。そして、長髪を束ね、同じく黒いスーツ姿で、柄の入ったシャツをおしゃれに着こなすスタイル抜群の男……。『Snow Man』の目黒蓮（29）だ。４月27日、映画『SAKAMOTO DAYS』の公開直前レッドカーペットイベントがららぽーと豊洲シーサイドデッキ（