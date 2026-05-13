ダイアンの津田篤宏と、タレントの森山未唯が１３日から日清食品の「完全メシ」シリーズのＣＭで共演することが１３日、発表された。２人はＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の大人気企画「名探偵津田」で共演。ついにＣＭ共演までたどりついた。２人は１３日から関東甲信越エリアで放送される「完全メシ」シリーズの「完全メシＢＲＥＡＤ」のＣＭに出演。津田が森山から商品を食べさせてもらうシーンもある。津田は今回の