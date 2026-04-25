「問おう、貴方が私の店長（マスター）か」1日仕事を休むことを決めた整体院の店長が、店に掲示した「休む理由」がXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■整体院店長、「Fate/stay night」全話視聴のため、お休みこのほど、新宿御苑前駅近くに店舗を構える整体院「整体ケアルラ」の公式Xが投稿した画像には、店長・みやたけさんから以下のようなメッセージが記されていました。「本日店