フジ・メディア・ホールディングスが入るビル＝東京都港区フジ・メディア・ホールディングス（HD）が12日発表した2026年3月期連結決算は、本業のもうけを示す営業損益が87億円の赤字（前期は182億円の黒字）に転落した。08年に認定放送持ち株会社に移行してから赤字は初めてという。元タレント中居正広氏による性加害への不適切な対応で、CM出稿を停止するなどスポンサー企業が一時的に離反した影響が出た。売上高は前期からほ