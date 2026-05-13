相続の話し合いで古い土地の扱いが出てくると、「引き継いだ後に使い道があるのか」「費用だけがかかるのではないか」と迷うことがあります。不動産は財産という印象がありますが、場所や状態によっては買い手が見つかりにくく、使い道も限られます。 そのため、引き継ぐ前にどのような点を確認すべきか、気になる人も多いでしょう。そこで本記事では、古い土地を引き継ぐ前に知っておきたい注意点を解説します。