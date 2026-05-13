京都の半導体大手「ローム」は、2025年度の通期決算が過去最大となる約1584億円の赤字になったと発表しました。 ロームは12日の決算会見で、2025年度の最終的なもうけを示す純利益が、1584億円の赤字になったと発表しました。前の年から赤字額が3倍以上増えていて、過去最大だということです。 電気自動車や家電などに使われるパワー半導体の生産設備に関する大型投資を行っていましたが、電気自動車市場が想