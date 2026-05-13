米国とイスラエルによるイラン攻撃から約2カ月半。長引く中東情勢の混乱が日本の大手菓子メーカーを直撃だ。【もっと読む】消えないナフサ供給不安、現場にはモノ届かず…高市首相4.16明言「目詰まり解消」はやはり大ウソだったカルビーは12日、中東情勢の緊迫化に伴い印刷インクの調達が不安定になっているとして、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など主力商品計14品のパッケージを白黒2色に変更すると発表。今月25日