＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】正面から見ると「肩がガンダム」“規格外”ボディの新人力士規格外のボディを持つ“イケメン”新鋭力士にファンの熱視線が注がれた。その肉体に「やべえ肩がガンダム」「すげー身体だ」と驚嘆する声が相次いだほか、師匠で元小結・遠藤の北陣親方は「小さい頃から気にしてた」と秘話を明かした。未来を担う新たな逸材が角界を賑わせている。その力士とは、今場所デ