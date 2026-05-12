パンサー・尾形貴弘（49）の“告発”が、サバンナ・高橋茂雄（50）の“緊急謝罪”で改めて注目を集めている。【もっと読む】パンサー尾形「バラエティーは真剣に見ないで！」→じゃあ、どの程度かまえて見ればいいのか？ 識者の見解YouTuberのカノックスターが5月3日に公開した動画に登場した尾形は嫌いな芸人に言及。理由として暴力を挙げつつ、「俺が見た芸人っていうか、人間の中で一番やばい人間だと思う」とこき下ろした