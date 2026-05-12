昨年4月に一般男性と結婚したタレントの岡田結実(26)が10日に更新したインスタグラムで、プロポーズを受けたときの思い出を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】まさか薔薇の花束を用意してくれてるなんて! 岡田は「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とし、「今までは祝う側だったのが、結婚、出産を経て、今日母の日のお花をもらって感慨深くなりました。いつかは思い出に残したい