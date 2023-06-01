福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の生徒１８人が死傷した部活動の遠征バス事故。北越高校男子ソフトテニス部員を乗せて事故を起こした遠征バスは、バス会社「蒲原（かんばら）鉄道」（新潟県五泉市）の営業担当者がレンタカー業者に手配した白ナンバーの車両だったが、こうしたレンタカー利用は少なくとも３年前から行われていたことが、同社関係者への取材でわかった。同社は長年、同校の部活動の遠征用貸