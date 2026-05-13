4月27日に配信が開始されたNetflixのオリジナルドラマ『地獄に堕ちるわよ』（全9話）が大ヒットしている。戸田恵梨香が占い師・細木数子（2021年没・享年83）の半生を怪演し、国内視聴ランキングは配信直後から5月12日現在も第1位をキープ。細木の強烈なキャラクターと生き様に、あらためて注目が集まっているのだ。【画像】30億円とも報じられた京都の豪邸ドラマの時代設定は、細木が『ズバリ言うわよ！』（TBS系）など複数の