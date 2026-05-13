三重県教育委員会は、10代の女性にわいせつな行為をしたとして逮捕・起訴された、三重県四日市市の中学校に勤める男性教諭を懲戒免職としました。免職となったのは、四日市市立内部中学校の教諭國木俊之被告（48）です。県教育委員会の発表によりますと、國木被告は去年12月以降、10代の女性に対し、唇にキスをするわいせつな行為を複数回行っていたということです。教育委員会の調べに対し國木被告は「被害者に好意を抱いていた」